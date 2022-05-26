Пекин, 26 мая, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Бывший главный по противоэпидемиологической деятельности чиновник Пекина снят с должности из-за нарушений, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Пекин

Бывший директор Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению Юй Лумин был отстранен от занимаемой должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов.

Решение было принято на 39-м заседании Постоянного комитета Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва 25 мая.