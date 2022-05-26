Тюмень, 26 мая, 2022, 03:40 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за подорожания продовольствия страдает качество школьного питания. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Школьное питание

В ходе проверок надзорным ведомством школьных столовых выяснилось, что в некоторых из них заменяли позиции в меню или уменьшали порции.

«При обследовании 199 общеобразовательных организаций на 107 пищеблоках выявлено 251 нарушение», — сообщили изданию в надзорном ведомстве.

Наблюдаются нарушения условий хранения пищевых продуктов, отсутствует необходимая маркировка кухонного инвентаря, не ведётся необходимая документация и низкая температура готовых блюд даже на линии раздачи.

Помимо этого, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, установлены факты занижения массы порций готовых блюд.

«В связи с общероссийским ростом цен на сырьё и пищевые продукты, в некоторых случаях сниженной платежеспособностью населения, обеспечить полноценное, сбалансированное, соответствующее требованиям санитарного законодательства питание достаточно сложно. В связи с чем необходимо решать вопрос увеличения стоимости школьного питания за счёт родительской платы и при возможности за счёт увеличения субсидий из средств бюджетов разных уровней», — считают в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сургутских школах выросла стоимость бюджетных обедов учащихся. В департаменте образования Сургута также рекомендуют повысить родительскую часть оплаты за обеды школьников с нового учебного года.