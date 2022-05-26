Шанхай, Китай, 26 мая, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Строительство курорта Legoland Shanghai Resort официально возобновилось 25 мая, поскольку Шанхай возобновляет работу предприятий после почти двух месяцев блокады из-за COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Antonio Manfredonio Лего-Симпсоны

Курортный отель площадью 318 000 квадратных метров расположен в районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая. Строительство курорта началось в ноябре 2021 года. По словам местного чиновника Лю Цзяня, возобновление строительства курорта поможет стимулировать развитие индустрии туризма и культуры и окажет сильную поддержку району Цзиньшань в ускорении темпов преобразований.

В зоне строительства курорта будет введено закрытое управление и строгие противоэпидемические меры профилактики и контроля, чтобы облегчить возобновление работ. Ожидается, что курорт откроется в 2024 году с инвестициями на общую сумму $550 млн.