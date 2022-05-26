Магадан, , 03:29 — REGNUM В арбитраж Магаданской области поступил крупный финансовый иск от компании «Магаданэнерго». Ответчиком в деле выступает Магаданская область в лице министерства строительства ЖКХ и энергетики региона. Заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

В суде Pixabay.com

Заявление подано 20 мая 2022 года, а 23 мая в суд истцом подано ходатайство о привлечении по делу третьего лица. Материалы дела пока не доступны для ознакомления, потому детали не известны.

Сумма претензий к минстрою составляет 78 274 279,66 рубля.

Напомним, от «Магаданэнерго» за май 2022 года в арбитраж поступило как минимум 25 исков к различным должникам, в том числе к больницам, департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана.