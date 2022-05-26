Пекин, , 03:19 — REGNUM Евросоюз продолжает страдать от энергетического кризиса и экономической нестабильности, вызванной антироссийскими санкциями. Об этом говорится в статье агентства Синьхуа.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой… Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в европейских странах экономическая обстановка усугубляется с каждым днем, а попытки властей стран ЕС решить внутренние проблемы оборачиваются провалом. Синьхуа подчеркивает, что выгоду от страданий Евросоюза получают США.

Отмечается, что множество крупных компаний в ЕС уже столкнулись с кризисом из-за роста цен на топливо и электроэнергию. В связи с этим им приходится повышать стоимость конечного продукта для потребителей, что приводит к инфляции. Кроме того, у ЕС начались проблемы и из-за сбоя в цепях производства и поставок.