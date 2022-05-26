Москва, 26 мая, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитражем Москвы Минобороны России было отказано во взыскании почти 17 млн рублей с исполнителя госконтракта — ООО «Политехформ-М», которое работает в сфере научных исследований. При этом встречный иск суд удовлетворил и расторг госконтракт «в связи с невозможностью исполнения». Решение судьи Гедрайтис может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

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Министерство требовало с компании 16,967 млн рублей. Ответчик, учрежденный в 1996 году, в ответ попросил суд расторгнуть госконтракт от 8 октября 2019 года.

«В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить», — отметил суд.

Контракт был расторгнут из-за невозможности его исполнить. Детали пока не известны.

Напомним, спор слушался с декабря 2021 года. Компания-ответчик в разные годы была исполнителем более 70 госконтрактов.