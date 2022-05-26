Хабаровск, , 04:26 — REGNUM Доктор исторических наук, завкафедрой отечественной и всемирной истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета Валерий Тимошенко поддержал мнение главы Минобрнауки Валерия Фалькова об отказе России от Болонской системы высшего образования и рассказал о её минусах.

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«Ну, наконец-то! Эта фраза пронеслась в моей голове, когда я прочитал заявление Фалькова об отказе России от Болонской системы высшего образования и возвращению к прежним, выработанным ещё в советские годы стандартам подготовки специалистов в высшей школе.

Нам обещали, что с переходом на европейские стандарты подготовки бакалавров и магистров мы получим взаимное признание дипломов о высшем образовании, интеграцию с ведущими университетами Старого света. Но в реальности Болонская система ничего этого нам не дала, а нанесла гораздо больше вреда. Об этом мы говорим много лет, но нас услышали в высоких кабинетах только теперь, когда Европа, как и весь коллективный Запад, проявили своё откровенно враждебное отношение к нашей стране», — цитирует Валерия Тимошенко «Хабаровский край сегодня».

По мнению эксперта, Болонская система построена на кардинально иных принципах, чем те, которые были заложены в советском высшем образовании. В действующем государственном стандарте по высшему педагогическому образованию, который разработан в рамках европейских ценностей, нигде не указано, что студент должен что-то знать. Там отсутствует само слово «знание». Вместо него используется некое понятие «компетенция». Оно максимально размыто и абстрактно.

«В советской же системе образования четко указывалось, какие знания, умения и навыки получит студент в результате освоения того или иного курса или предмета. Болонская система создавалась под европейские реалии, где студент может учиться сколь угодно долго. Финансовые возможности западных университетов позволяют отправить его на практику на раскопки в Египет или Грецию. У нас таких возможностей нет. А вот наша реальная возможность давать знания студентам в буквальном смысле сводится к минимуму. Вместо трёх практик, введено восемь. А часы на основные предметы урезаны. Мы выпускаем будущих учителей без реальных знаний, не умеющих думать самостоятельно, заточенных лишь под сдачу тестов для прохождения ЕГЭ-угадайки. И это касается всего педагогического образования, а не только исторического. Чему такие учителя без знаний могут научить детей в школе?

Ещё не поздно вернуться к проверенным временем стандартам и традициям отечественной высшей школы. Есть преподаватели, педагоги, которые знают, как работать по ним. За образец можно было бы взять позднесоветскую систему образования 1990 года. Нужно только лишь убрать ненужный сейчас идеологический налёт. Но основа должна быть одна — получение твёрдых знаний, а не абстрактных компетенций», — считает завкафедрой отечественной и всемирной истории Педагогического института.

Как сообщало ИА REGNUM, в современных условиях и политики исключения России из всех процессов, наша страна должна позаботиться о себе и своих кадрах, заявила доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Инга Корягина.