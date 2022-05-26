Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайские власти обязались увеличить выдачу кредитов и усилить финансовую поддержку ключевых предприятий и отраслей, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Усиленная финансовая поддержка будет оказана микро-, малым и средним предприятиям, экологическому развитию, научно-техническим инновациям, энергоснабжению, охране водных ресурсов и инфраструктуре, среди прочего, согласно совещанию, совместно проведенному Народным банком Китая (НБК) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Понижательное давление на экономику продолжает усиливаться из-за неожиданных факторов внутри страны и за рубежом, говорится в сообщении совещания, призывающем финансовую систему в полной мере использовать инструменты политики и поддерживать высококачественное экономическое развитие путем расширения кредитования.

Необходимо приложить усилия для содействия устойчивому росту кредитования недвижимости; отложить выплаты по кредитам микро-, малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям и водителям грузовиков; и отложить выплаты по жилищным, потребительским и другим кредитам, которые серьезно пострадали от эпидемии, говорится в сообщении совещания.

Народный банк Китая пообещал удвоить квоту инклюзивных кредитов для малого бизнеса, направить местные финансовые учреждения на предоставление большего количества кредитов и внедрить новую политику для усиления кредитной поддержки.