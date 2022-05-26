Макао, Китай, , 03:06 — REGNUM Сводные процентные ставки банковского сектора Макао по патаке (MOP) и гонконгскому доллару (HKD) выросли в первом квартале 2022 года, объявило Денежно-кредитное управление Макао, передает агентство Синьхуа.

Макао

В конце марта 2022 года совокупные процентные ставки для MOP и HKD выросли на два базисных пункта и шесть базисных пунктов по сравнению с концом декабря 2021 года до 0,50% и 0,87% соответственно, что отражает общее увеличение расходов на финансирование местного банковского сектора в течение первого квартала 2022 года, согласно данным банка.

Сводные процентные ставки Макао представляют собой средневзвешенные процентные ставки по всем процентным обязательствам и беспроцентным депозитам до востребования на балансах местных банков. Эти статистические показатели помогают финансовому сектору внимательно отслеживать изменения в расходах на внутреннее финансирование.