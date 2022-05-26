Ланьчжоу, Китай, , 03:02 — REGNUM По данным Университета Ланьчжоу, совместная исследовательская группа недавно предложила новый метод реконструкции исходной 3D-модели, который поможет более точно изучить структуру белка, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным университета, этот метод предлагает новое эффективное решение для получения более точных исходных моделей без ссылок на анализ отдельных частиц (SPA) в криоэлектронной микроскопии. Недавно предложенный метод имеет важное значение для дальнейшего изучения и прикладных исследований биомедицины, сказал научный сотрудник Школы информатики и инженерии Университета Ланьчжоу и ведущий автор исследовательской работы Лу Юнган.

SPA в криоэлектронной микроскопии стал мощным инструментом для определения и изучения макромолекулярной структуры на атомном уровне. Однако существующие методы могут привести к предвзятым или даже неправильным конечным моделям. По словам Лу, ситуация становится еще хуже при вычислении несимметричных исходных моделей без ссылок.

Исследователи из Китайского университета Ланьчжоу и Университета Олд Доминион в Соединенных Штатах совместно провели исследование, используя два сферических вложения для определения ориентации проекционных изображений, где ориентация представлена нормальным направлением и поворотом проекционного изображения в плоскости.

По словам Лу, по сравнению с традиционными методами новый метод показал, что он способен исправлять первоначальные ошибки вычислений и производить более точную оценку углов проекции. Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале Communications Biology.