Самара, , 03:10 — REGNUM Самарский арбитраж признал банкротом бывшего директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, фигурировавшего в громком деле «о грязной нефти». В отношении должника был введен этап реализации имущества, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись судьи Майорова — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Детали пока не сообщались.

Напомним, осенью 2021 года в отношении уроженца Германии Ружечко был введен первый этап банкротной процедуры — реструктуризация долгов. В качестве финансового управляющего был назначен Денис Космачев. Всё это время шло формирование реестра кредиторов.

Банкротный спор инициировал МСП Банк, предъявивший претензии на суму 540 млн рублей основного долга и более 87 млн рублей неустойки по договору поручительства. Оба документа подписаны в 2018 году. Кредит оформлялся на ООО «Нефтеперевалка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ружечко проходил одним из десяти фигурантов уголовного дела о грязной нефти, которая в 2019 году поступила по российскому магистральному трубопроводу «Дружба». Следователи тогда объявили, что загрязнение могло произойти на самарском терминале.