Сургутский район, Югра, 26 мая, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В Сургутском районе ХМАО в условиях санкций для субъектов малого и среднего предпринимательства разработали меры поддержки по импортозамещению. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Для развития проектов по импортозамещению были введены муниципальные гранты до 15 млн рублей. Инвесторы вкладывают в объекты 4,5 млн рублей. Гранты от района направлены на создание новых и развитие существующих производств, развитие отрасли здравоохранения, туризма, IT-сферы, а также на создание приютов для животных.

Условием заявления на такую поддержку является создание не менее 20 рабочих мест. Очередной конкурс будет объявлен в августе 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России минимальный размер оплаты труда будет с 1 июня увеличен на десять процентов. Об этом заявил президент РФ президент РФ Владимир Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по соцполитике.