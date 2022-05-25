Пекин, 26 мая, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Клиническое испытание в Китае показало, что ингаляционная бустерная вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна для взрослых, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Ученые под руководством Чэнь Вэя из Академии военно-медицинских наук Китая разработали аэрозольную вакцину против COVID-19 на основе переносчика аденовируса пятого типа (Ad5-nCoV), вводимую путем пероральной ингаляции.

Группа Чэня и исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Цзянсу провели рандомизированное открытое контролируемое исследование для оценки безопасности и иммуногенности вакцины в качестве бустерного укола у 420 взрослых китайцев, которые ранее получили две дозы инактивированной вакцины.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Lancet Respiratory Medicine, подходящие участники были случайным образом распределены 14 и 16 сентября прошлого года для получения либо низкой дозы, либо высокой дозы ингаляционной вакцины, либо вакцины, идентичной их предыдущим двум внутримышечным инъекциям, в качестве контрольной группы.

Результаты показали, что в группе с низкой дозой концентрация сывороточных нейтрализующих антител составила 744,4, а в группе с высокой дозой — 714,1 через 14 дней после бустерной дозы, что значительно выше, чем 78,5 в контрольной группе. Индуцированные вакциной нейтрализующие антитела могут связываться с коронавирусом и предотвращать его заражение клеток.

Кроме того, только 26 и 33 участника сообщили о побочных реакциях в группе низких доз и группе высоких доз, соответственно, в течение 14 дней после повторной вакцинации, что значительно меньше, чем 54 участника, о которых сообщалось в контрольной группе, согласно исследованию. Исследователи пришли к выводу, что гетерологичная бустерная иммунизация аэрозольным Ad5-nCoV у ранее вакцинированных взрослых безопасна и обладает высокой иммуногенностью.

Теперь они планируют многоцентровое рандомизированное двойное слепое параллельное контролируемое исследование эффективности ингаляционной вакцины в качестве бустерной дозы после первичной серии иммунизации Ad5-nCoV в Мексике.