Полтава, Украина, 18 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В Полтавской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом 18 февраля заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин в Telegram-канале.

Yulii Zozulia/Global Look Press

По его словам, после взрывов на инфраструктурном объекте произошёл пожар, но его уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 18 февраля в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля в Днепропетровске прогремел взрыв. До этого в Днепропетровской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.

В Очакове Николаевской области 15 февраля в результате взрыва был повреждён объект транспортной и портовой инфраструктуры. По словам главы областной администрации Виталия Кима, также было повреждено одно из предприятий, которое расположено на территории города.