Исламабад, 26 мая, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Решение одобрить развертывание войск в «красной зоне» Исламабада приняло правительство Пакистана, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Король Элиот Исламабад

«Красной зоной» называют квартал пакистанской столицы, где находятся главные правительственные здания. В опубликованном приказе главы МВД сказано, что точное количество войск будет определено армией и администрацией Исламабада.

Такой шаг сделан на фоне протестов, наблюдающихся в стране после отставки бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая новый министр внутренних дел Пакистана Билавал Бхутто заявил о планах совершить поездку в Москву.