Нью-Йорк, США, 26 мая, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 мая ростом, позитивно отреагировав на публикацию протоколов майского заседания ФРС. Больше других прибавил Nasdaq.

Apu-svao.ru Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 191,66 пункта (0,60%), до уровня 32 120,28 пункта. S& P 500 подорожал на 37,25 пункта (0,95%), до уровня 3978,73 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 170,29 пункта (1,51%), до уровня 11 434,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,08 (0,98%), до уровня $110,85 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 мая разнонаправленно на фоне ухудшения макроэкономических прогнозов.

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