Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Космический корабль Starliner успешно совершил посадку в штате Нью-Мексико в США после испытательного полета к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Корабль CST-100 Starliner Mediaarchive.ksc.nasa.gov

«Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полета, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов», — рассказали в агентстве.

Уточняется, что корабль приземлился на полигоне Уайт Сэндс. Полет космического корабля Starliner признали успешным.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль Starliner отправился с Земли на МКС 19 мая. При этом первый полет этого корабля проводился в 2019 году и провалился. Тогда он не смог выйти на орбиту, чтобы пристыковаться к МКС, и вернулся обратно на Землю.