Пекин, 26 мая 2022, 02:40 — REGNUM Космические полеты, помимо исследования неизвестной Вселенной, также могут помочь нам, жителям Земли, понять, как гравитация влияет на наш мозг в его визуальном восприятии, сообщает агентство Синьхуа.

Космос
Космос
Uah.edu

Люди эволюционировали под постоянным воздействием гравитации, хотя обычно мы этого не замечаем. Человеческий мозг избирательно настроен на паттерны движения, инициируемые живыми организмами, в то время как переворачивание стимула с ног на голову может серьезно затруднить их обнаружение и распознавание. Однако до сих пор не изучено, в какой степени и как такая избирательная чувствительность формируется гравитационным полем Земли.

Исследователи из Китайской академии наук и Китайского центра исследований и подготовки космонавтов провели эксперимент по космическому полету с участием китайских астронавтов во время пилотируемых полетов «Шэньчжоу». Они обнаружили, что длительный период, проведенный в условиях микрогравитации, уменьшил склонность людей быть очень чувствительными к биологическому движению, но менее чувствительными к его перевернутому аналогу.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Nature Communications, в ходе эксперимента шесть космонавтов, в том числе две женщины, подвергались воздействию условий микрогравитации в течение 13 или 15 дней, а один космонавт-мужчина выполнял задания до, во время и после космического полета.

Исследование показывает, что для перевернутых стимулов точность реакции имеет тенденцию к увеличению во время полета и сохраняется на относительно высоком уровне до половины-одного месяца после полета, в то время как для вертикальных стимулов точность немного снижается во время космического полета и возвращается к нормальному уровню после полета.

Полученные данные свидетельствуют о том, что гравитация Земли играет ключевую роль в поддержании ориентации зрительной системы, зависящей от настройки на биологические сигналы движения.

Кроме того, исследователи провели наземный эксперимент, аналогичный с космическим полетом, заставив группу здоровых участников выполнять аналогичные задачи до, во время и после 45 дней постельного режима с наклоном головы вниз на шесть градусов. Полученные результаты подтвердили выводы космического эксперимента.

Они также распределили задачи между двумя наземными контрольными экспериментами: одна группа была изолирована в имитируемой космической капсуле на 30 дней, а другая — в обычной лабораторной среде. Согласно исследованию, факторы окружающей среды, не связанные с гравитацией, не могут привести к уменьшению эффекта инверсии.

Однако такие изменения чувствительности не регистрируются для восприятия лица, а это означает, что даже в условиях микрогравитации люди быстрее распознают вертикальные лица, чем перевернутые. В нем подчеркивается особая роль силы тяжести в регулировании кинематического анализа движения.

Исследователи предположили, что на протяжении всей эволюционной истории люди научились использовать гравитацию для визуального анализа движения биологических организмов и своих собственных тел. По словам исследователей, спасаясь от земного притяжения, люди могут перенастроить свои мозговые связи, чтобы обеспечить адаптивный механизм, который помогает нам лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.