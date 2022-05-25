Пекин, 26 мая, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Космические полеты, помимо исследования неизвестной Вселенной, также могут помочь нам, жителям Земли, понять, как гравитация влияет на наш мозг в его визуальном восприятии, сообщает агентство Синьхуа.

Uah.edu Космос

Люди эволюционировали под постоянным воздействием гравитации, хотя обычно мы этого не замечаем. Человеческий мозг избирательно настроен на паттерны движения, инициируемые живыми организмами, в то время как переворачивание стимула с ног на голову может серьезно затруднить их обнаружение и распознавание. Однако до сих пор не изучено, в какой степени и как такая избирательная чувствительность формируется гравитационным полем Земли.

Исследователи из Китайской академии наук и Китайского центра исследований и подготовки космонавтов провели эксперимент по космическому полету с участием китайских астронавтов во время пилотируемых полетов «Шэньчжоу». Они обнаружили, что длительный период, проведенный в условиях микрогравитации, уменьшил склонность людей быть очень чувствительными к биологическому движению, но менее чувствительными к его перевернутому аналогу.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Nature Communications, в ходе эксперимента шесть космонавтов, в том числе две женщины, подвергались воздействию условий микрогравитации в течение 13 или 15 дней, а один космонавт-мужчина выполнял задания до, во время и после космического полета.

Исследование показывает, что для перевернутых стимулов точность реакции имеет тенденцию к увеличению во время полета и сохраняется на относительно высоком уровне до половины — одного месяца после полета, в то время как для вертикальных стимулов точность немного снижается во время космического полета и возвращается к нормальному уровню после полета.

Полученные данные свидетельствуют о том, что гравитация Земли играет ключевую роль в поддержании ориентации зрительной системы, зависящей от настройки на биологические сигналы движения.

Кроме того, исследователи провели наземный эксперимент, аналогичный с космическим полетом, заставив группу здоровых участников выполнять аналогичные задачи до, во время и после 45 дней постельного режима с наклоном головы вниз на шесть градусов. Полученные результаты подтвердили выводы космического эксперимента.

Они также распределили задачи между двумя наземными контрольными экспериментами: одна группа была изолирована в имитируемой космической капсуле на 30 дней, а другая — в обычной лабораторной среде. Согласно исследованию, факторы окружающей среды, не связанные с гравитацией, не могут привести к уменьшению эффекта инверсии.

Однако такие изменения чувствительности не регистрируются для восприятия лица, а это означает, что даже в условиях микрогравитации люди быстрее распознают вертикальные лица, чем перевернутые. В нем подчеркивается особая роль силы тяжести в регулировании кинематического анализа движения.

Исследователи предположили, что на протяжении всей эволюционной истории люди научились использовать гравитацию для визуального анализа движения биологических организмов и своих собственных тел. По словам исследователей, спасаясь от земного притяжения, люди могут перенастроить свои мозговые связи, чтобы обеспечить адаптивный механизм, который помогает нам лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.