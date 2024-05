Сиань, Китай, 26 мая, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Химические анализы, проведенные китайскими исследователями, показали, что благовония, обнаруженные в подземном дворце времен династии Тан (618-907), являются археологическими свидетельствами торговли благовониями вдоль древнего Шелкового пути, сообщает агентство Синьхуа.

fdecomite Шелковый путь. Караван

Исследование, совместно проведенное учеными из Университета Китайской академии наук (UCAS) и Дворцового музея и музея храма Фамэнь, было недавно опубликовано онлайн в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали три образца благовоний, найденных в подземном дворце в храме Фамэнь, влиятельном храме, расположенном в провинции Шэньси на северо-западе Китая, известном тем, что в нем хранится священная шарира из кости пальца Будды Шакьямуни.

Желтое ароматическое вещество из одного образца было идентифицировано как элеми, распространенное в странах Юго-Восточной Азии и юго-восточном Китае. По словам Жэнь Мэна из Дворцового музея, это первое вещественное доказательство элеми времен династии Тан, найденное в Китае. Другой образец был идентифицирован как смесь агарового дерева и ладана, что является самым ранним свидетельством хэсяна (смешивания ароматических веществ) в древнем Китае.

Ладан в основном распространен вдоль побережья Красного моря, Аравийского полуострова и Индии. Исследование показало, что ладан и его продукты были завезены в Чанань во времена династии Тан, которая является сегодняшним Сианем, добавил Жэнь.

Исследование подтвердило, что ароматические вещества, найденные в храме, были завезены из-за рубежа в древнюю столицу Китая по Шелковому пути по суше или по морю и использовались в подземном дворце для поклонения шарире. Это историческое свидетельство процветания Великого Шелкового пути, бурного роста торговли благовониями и развития буддизма в тот период, сказал профессор UCAS Ян Иминь.