Магадан, 26 мая, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Подведены результаты конкурса за звание «Беговой столицы» по итогам полумарафона «ЗаБег. РФ» — столица Магаданской области вошла в тройку сильнейших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Магадан улучшил свои показатели и занял второе место, уступив Нижнему Новгороду менее балла и почти на шесть баллов обогнав Санкт-Петербург, который стал третьим. В 2021 году третье место было у колымской столицы.

За звание «Беговой столицы» соревновались все города-участники «ЗаБега». Победитель определялся по сопоставлению трех показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников.

Топ-3 по результатам ЗаБега-2022: Нижний Новгород — 27,18 баллов, Магадан — 26,4 баллов и Санкт-Петербург - 20,6 баллов.

В Магадане на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км вышли на старт порядка 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в соревновании «ЗаБег. РФ» приняли участие 3,5 тыс. человек.