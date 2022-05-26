Москва, , 02:30 — REGNUM За сутки в России удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 12 704 га, а площадь действующих 85 возгораний составляет 44 139 га. Об этом сообщили в пресс-службе федерального государственного предприятия «Авиалесоохрана».

Лесной пожар Krewlex

За последние 24 часа общая площадь лесных пожаров в стране увеличилась на 5 тыс. га. Больше всего по площади леса горят в Красноярском крае и Иркутской области — 23 738 га и 11 283 га соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая власти Курганской области объявили, что более 50 млн рублей из резервного фонда направлены на выплаты жителям региона, которые пострадали в результате природных пожаров.

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