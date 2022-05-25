Москва, 26 мая, 2022, 02:26 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира взвода, лейтенанта Андрея Федотова, проявленными им в ходе проведения спецоперации российских Вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 25 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Лейтенант Андрей Федотов, командир взвода

Уточняется, что лейтенант Федотов, действуя в составе батальонно-тактической группы ВС России участвовал в освобождении одного из населённых пунктов от вооружённых формирований киевских боевиков.

Не желая отдавать занятые позиции, противник выстроил на подступах к населённому пункту качественную оборону, исключающую атаки с ходу. При наступлении российских войск на населённый пункт Андрей Федотов лично занимался корректировкой огня артиллерии и танков по объектам украинских националистов.

Ведя корректировку огня своих подразделений, Андрей был ранен снайпером противника, но невзирая на ранение, смог обеспечить уничтожение трёх долговременных огневых точек, из которых вёлся обстрел подступов к населённому пункту. Благодаря уничтожению огнём артиллерии трёх ключевых дотов, была создана брешь в оборонительных порядках киевских боевиков.

Мужество и самоотверженность лейтенанта Андрея Федотова вкупе с его грамотными действиями в условиях боя помогли создать условия для прорыва обороны киевских боевиков и вытеснения их с занимаемых позиций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героических действиях гвардии лейтенанта Юрия Нехожина, начальника связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.