Мадрид, , 02:25 — REGNUM Онлайн-мероприятие по продвижению 5-го Международного китайского импоротного Экспо (CIIE) прошло 19 мая в Испании, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие, совместно организованное Посольством Китая в Испании, Китайским Международным бюро импорта и экспорта и филиалом Промышленно-коммерческого банка Китая (Европа) в Испании, собрало более 100 представителей региональных правительств Испании, учреждений и компаний из обеих стран.

Выставка CIIE продемонстрировала твердую решимость Китая поделиться своими рыночными возможностями со всем миром, поскольку ежегодный объем импорта товаров и услуг оценивается примерно в $2,5 млрд, сказал в своей речи советник Управления экономики и торговли посольства Китая в Испании Чан Хэси.

В конце 2020 года Китай был вторым по величине импортным рынком в мире в течение 12 лет подряд, а также основным экспортным направлением для множества стран и регионов. Испания является пятым по величине торговым партнером Китая в Европейском союзе (ЕС), в то время как Китай является крупнейшим торговым партнером Испании за пределами ЕС и ее основным экономическим и коммерческим партнером в Азии.

В прошлогодней выставке приняли участие более 60 испанских компаний, а выставочная площадь выросла на 17,8% до 4500 квадратных метров при объеме сделок в $392 млн. Выставка CIIE стала высококачественной платформой для испанских компаний, особенно для малых и средних компаний, для изучения китайского рынка.

Испанские продукты, такие как ветчина, вино, оливковое масло и консервированный тунец, косметические товары, текстиль и одежда, очень популярны в Китае. Прошлые заказы на выставке также показали, что рынок испанской техники и крупногабаритного оборудования также является многообещающим.

Генеральный директор Форума ведущих брендов Испании Пабло Лопес Хиль сказал, что он ценит открытость и потенциал китайского рынка и привлечет на ярмарку больше испанских брендов. 5-я конференция CIIE состоится 5–10 ноября этого года в кутаисском Шанхае.