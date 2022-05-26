Пекин, , 02:19 — REGNUM Согласно официальным данным, средняя заработная плата городских работников в Китае в 2021 году значительно выросла, при этом средняя заработная плата в негосударственном секторе впервые превысила 100 000 юаней (около $14 817), сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно данным Национального бюро статистики КНР, реальный рост средней заработной платы городских служащих в негосударственном секторе с поправкой на инфляцию составил 8,6%, увеличив показатель до 106 837 юаней. В частном секторе средняя годовая заработная плата составила 62 884 юаня, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении после вычета ценовых факторов.

«Уровень заработной платы и рост сектора услуг по передаче информации, программному обеспечению и информационным технологиям в последние годы остаются на высоком уровне в соответствии с развитием информатизации», — сказал официальный представитель бюро Ван Пинпин .

По словам Вана, устойчивый потребительский спрос в Интернете, вызванный COVID-19, способствовал росту заработной платы в смежных информационных отраслях. В 2021 году средняя заработная плата негосударственных и частных городских служащих, занятых в сфере передачи информации, программного обеспечения и услуг в области информационных технологий, выросла на 13,5% и 13,2% соответственно.

В прошлом году также наблюдалось оживление финансового бизнеса после того, как пандемия сильно пострадала в 2020 году. В 2021 году средняя заработная плата городских служащих, не являющихся частными лицами, в секторе услуг столичного рынка выросла на 21,2% в годовом исчислении.

Данные показывают, что средняя заработная плата городских служащих в секторе контактных услуг возобновила рост с относительно низкой базы в 2020 году, при этом средняя заработная плата в государственном секторе размещения и общественного питания увеличилась на 9,8%, а ее частный аналог вырос на 10,8% в годовом исчислении.