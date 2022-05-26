Анадырь, , 02:14 — REGNUM В столицу Чукотки Анадырь 25 мая прибыло 4 специалиста окружной «Базы авиационной охраны лесов» для работы в пожароопасный сезон, который начинается с 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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26 мая группа десантников-пожарных отправится в село Марково Анадырского района. Вторая группа специалистов в составе восьми человек прибудет 27 мая в Билибино. В общей сложности, планируется привлечь к профилактике и тушению лесных пожаров 56 авиапожарных: 38 специалистов окружной «Базы авиационной охраны лесов» и 18 — из федерального резерва «Авиалесоохраны».

Отмечается, что в этом году финансирование на борьбу с лесными пожарами значительно увеличено, что позволило привлечь дополнительные силы и средства.

«Подавляющее большинство лесных пожаров у нас происходят в труднодоступной местности, и в этом году мы получили возможность задействовать дополнительные воздушные суда для патрулирования и переброски сил. Будет задействовано восемь воздушных судов: два легких вертолета Robinson R-44, два самолёта-амфибии Орион Ск-12 и четыре вертолёта Ми-8. Это значительно ускорит переброску сил и реагирование на новые очаги пожаров», — пояснили специалисты департамента природных ресурсов и экологии Чукотки.

В округе зафиксирован третий класс пожарной опасности (средний).

Как сообщало ИА REGNUM, Ямал готов к пожароопасному сезону. Об этом сообщил в своём телеграм-канале первый заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.