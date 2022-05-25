Пекин, 26 мая, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei продолжит поддерживать цифровые инновации и цифровую экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил сменный председатель Huawei Кэнь Ху на завершившемся 20 мая конгрессе цифровых инноваций Huawei в АТР, сообщает агентство Синьхуа.

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«Азиатско-Тихоокеанский регион — один из самых динамично развивающихся в культурном и экономическом отношении регионов в мире. Он уже давно играет важную роль в глобальном экономическом росте, а теперь играет не менее важную роль в цифровых инновациях», — сказал Ху в ходе двухдневного мероприятия.

Двигаясь вперед, Huawei продолжит вкладывать значительные средства в инновации, чтобы помочь партнерам в регионе достичь своих стратегических целей в области развития, сказал Ху. По его словам, в 2022 году Huawei увеличит свою поддержку «Зеленого» и цифрового АТР, продвигая цифровую инфраструктуру, низкоуглеродное развитие и цифровую интеграцию.

Президент Huawei Asia Pacific Enterprise Business Николас Ма заявил на мероприятии, что цифровая экономика и цифровизация быстро развиваются в регионе. Huawei прогнозирует, что цифровизация преобразует производственные системы во всех отраслях промышленности, создавая потенциальную стоимость в $27 трлн.

Исполнительный директор Фонда АСЕАН Ян Ми Энг сказал, что Huawei APAC Digital Innovation Congress 2022 знаменует собой еще одну важную веху в партнерстве Фонда АСЕАН и Huawei по дальнейшему созданию экосистемы обучения, ориентированной на развитие талантов, которая поможет решить проблему нехватки цифровых навыков в регионе.

Конгресс цифровых инноваций Huawei АТР, совместно проводимый Huawei и Фондом АСЕАН, состоялся с 19 по 20 мая в Сингапуре, собрав более 1500 правительственных чиновников, экспертов, исследователей, партнеров и аналитиков из более чем 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона для изучения будущего цифровых инноваций и цифровой экономики. Темы включали текущие достижения в области ИКТ, ускорение цифровой трансформации во всех отраслях, а также экологичное и низкоуглеродное развитие.

За два дня мероприятия Huawei подписала 17 Меморандумов о взаимопонимании (МОВ) с отраслевыми заказчиками из Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Бангладеш в отношении интеллектуальных кампусов, Центров обработки данных, Digital Power и HUAWEI CLOUD.