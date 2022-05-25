Оахака, Мексика, 26 мая, 2022, 02:13 — ИА Регнум. В мексиканском штате Оахака, вблизи Тихоокеанского побережья, 25 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Землетрясение произошло в 16:43 по местному времени (00:43 мск 26 мая). Его эпицентр находился в 123 километрах к юго-востоку от столицы штата, одноимённого города Оахака (255 тыс. жителей) и в 26 километрах к юго-западу от населённого пункта Магдалена-Текисистлан (3800 жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи у побережья острова Суматра в Индонезии.