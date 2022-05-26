Тель-Авив, Израиль, , 02:03 — REGNUM Власти Израиля сообщили Соединенным Штатам, что ликвидировали одного из высокопоставленных офицеров армии Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники утверждают, что израильские спецслужбы убили полковника Саяде Ходаи, который занимал должность замкомандира секретного подразделения иранской армии. Якобы ему поручалось «убивать определенных людей» по всему миру. По данным издания, офицера убили возле его дома в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что шансы на возрождение сделки по иранской ядерной программе 2015 года невелики. При этом он отметил, что Вашингтон готов и в дальнейшем вводить новые санкции против Исламской Республики, если сделки достигнуть не удастся.

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