Кишинёв, 26 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Для расследования дела экс-президента Молдавии Игоря Додона власти сформировали группу из более чем 50 правоохранителей. Об этом 25 мая написал сам Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По словам Додона, следственная группа сформирована из прокуроров, сотрудников уголовного преследования и следственных органов. Всего задействовано более 50 правоохранителей. Как уточнил экс-президент Молдавии, впервые для страны такое количество правоохранителей задействовано против одного политика и лидера оппозиции.

«Очевидно, что это излишнее рвение, и это необоснованная трата сил. Большинство из этих следователей должны были заниматься сегодня не искусственным делом Додона, а расследованием международных резонансных дел, таких как кража миллиарда, концессия аэропорта или коррупционные процессы, которые сейчас происходят», — указал Додон.

По словам экс-президента Молдавии, для правящей партии и для действующего президента страны Майи Санду, действиями которых руководят на Западе, важнее не выявлять преступления, которые совершались и совершаются правыми политиками, а «уничтожить оппозицию и очернить её».

Напомним, прокуратура Молдавии предъявила задержанному 24 мая Додону обвинение в совершении преступлений сразу по четырем пунктам: пассивная коррупция, признание финансирования политической партии преступной организацией, предательство родины и незаконное обогащение. Сам экс-президент Молдавии отрицает свою вину и называет такие действия властей попыткой отвлечь внимание граждан от неудач действующего правительства и ослабить оппозицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Партия социалистов начала проводить протестные акции с требованием освободить Додона. Они пикетировали парламент, провели шествие по центру столицы и митинг возле СИЗО, где держат бывшего главу республики.