Хабаровск, , 01:47 — REGNUM В Хабаровске макаронная фабрика намерена вдвое увеличит выпуск продукции за счёт льготных займов от краевого фонда поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Макароны

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Руководство предприятия уже дважды обращалось в фонд. Оба займа выданы под льготную ставку 7,5% годовых. В апреле компания получила 1 млн рублей. Средства направлены на покупку оборудования: полуавтоматического дозатора продукции и двух транспортёров.

Фабрика выпускает собственную линейку макарон, которые конкурируют с продукцией из других регионов.

В последние месяцы в Хабаровском крае резко вырос спрос на объёмные упаковки макаронной продукции — от 5 кг и выше. Новый дозатор рассчитан на более широкий диапазон фасовки — до 12 кг. С таким оборудованием предприятие планирует увеличить выпуск продукции с 1-1,2 тонны в день до 2-2,5 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря участию в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», Чувашии удалось на треть увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства — их число на сегодняшний день составляет порядка 70 тыс.