Лондон, 26 мая 2022, 01:43 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс убеждена, что Россию невозможно «умиротворить», а сложившаяся ситуация может быть разрешена только военной победой Украины, подкреплённой западными антироссийскими санкциями. Об этом говорится в распространённых британским МИД выдержках из выступления Трасс, запланированного на 26 мая в столице Боснии и Герцеговины — Сараево.
По образному выражению шефа британской дипломатии, Запад в данном вопросе «не может убрать ногу с педали газа».
После визита в Сараево Трасс 27 мая проведёт в Праге переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
Как сообщало ИА REGNUM, лава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания морской коалиции стран, задачей которой будет разблокирование поставок украинского зерна.
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