Лондон, , 01:43 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс убеждена, что Россию невозможно «умиротворить», а сложившаяся ситуация может быть разрешена только военной победой Украины, подкреплённой западными антироссийскими санкциями. Об этом говорится в распространённых британским МИД выдержках из выступления Трасс, запланированного на 26 мая в столице Боснии и Герцеговины — Сараево.

Лиз Трасс Policy Exchange

Лиз Трасс «В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу… Мы не должны позволить, чтобы продолжительный и всё более тяжёлый конфликт разворачивался на Украине. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям».

По образному выражению шефа британской дипломатии, Запад в данном вопросе «не может убрать ногу с педали газа».

После визита в Сараево Трасс 27 мая проведёт в Праге переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Как сообщало ИА REGNUM, лава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания морской коалиции стран, задачей которой будет разблокирование поставок украинского зерна.

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