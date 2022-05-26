Москва, , 09:31 — REGNUM Российская группа Therr Maitz объявила об отмене московского концерта. Соответствующий пост появился в официальном сообществе коллектива во «‎ВКонтакте»‎ 25 мая.

Антон Беляев из Therr Maitz Кадр из интервью для «А поговорить?»

Изначально мероприятие должно было состояться 11 июня 2022 года в Зеленом театре ВДНХ, однако теперь его проведение перенесено на неопределённый срок. Причина отмены концерта не уточняется.

Напомним, что группа Therr Maitz была основана в 2004 году музыкантом Антоном Беляевым. С того момента коллектив успел выпустить два студийных альбома и два микстейпа, а также ряд отдельных синглов.

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