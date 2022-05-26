Москва, 26 мая 2022, 09:31 — REGNUM Российская актриса Мирослава Карпович прокомментировала новость о свадьбе своего экс-возлюбленного Павла Прилучного. Об этом сообщил портал StarHit 25 мая.

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Кадр из интервью

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него… Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — заявила актриса. К слову, о нынешнем общении с Прилучным Карпович предпочла промолчать.

Напомним, что Мирослава Карпович и Павел Приличный состояли в любовных отношениях с 2020 по 2022 год. До этого актёр был женат на Агате Муцениеце.

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