Москва, , 09:31 — REGNUM Российская актриса Мирослава Карпович прокомментировала новость о свадьбе своего экс-возлюбленного Павла Прилучного. Об этом сообщил портал StarHit 25 мая.

Мирослава Карпович Кадр из интервью

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него… Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — заявила актриса. К слову, о нынешнем общении с Прилучным Карпович предпочла промолчать.

Напомним, что Мирослава Карпович и Павел Приличный состояли в любовных отношениях с 2020 по 2022 год. До этого актёр был женат на Агате Муцениеце.

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