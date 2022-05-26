Париж, , 01:25 — REGNUM Увеличение объемов военной помощи Украине обсуждалось в ходе переговоров французского министра иностранных дел Катрин Колонны и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Франции.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

Колонна подтвердила Кулебе полную решимость Парижа по усилению поддержки Киева, о чем договорились 17 мая президенты обеих стран. Министр отметила, что эта поддержка включает, среди прочего, и поставки военной помощи. Стороны также рассмотрели вопрос о необходимости разблокирования экспорта зерна и масличных культур с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине. Оттава пообещала поставить Киеву более 20 тысяч снарядов для буксируемых гаубиц M777.

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