Москва, , 09:29 — REGNUM Известная актриса Мария Шукшина выступила с просьбой убрать из российского телеэфира развлекательные шоу. Об этом сообщил портал CT News 26 мая.

Мария Шукшина Скриншот YouTube

«А почему бы нам в нашей стране не отменить такие помойные передачи, как «Пусть говорят», где стирают грязное белье на всю страну в прайм-тайм? Почему нельзя заменить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающими о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов»‎, — заявила актриса. Также Шукшина отметила, что подобные передачи стали бы для зрителей «отдушиной в условиях информационного прессинга»‎.

Ранее Мария Шукшина рассказала о том, что певца Филиппа Киркорова нужно депортировать из России. По мнению артистки, музыканта необходимо отправить в родную Варну (Болгария).

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