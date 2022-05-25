Вашингтон, 26 мая, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты понимают, какое влияние на восприятие США в мире окажет расстрел в начальной школе в Техасе 21 человека, включая 19 детей. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 25 мая заявил на брифинге в Вашингтоне.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Журналисты обратили внимание Прайса на тот факт, что ряд государств, выражая соболезнования в связи со страшной трагедией в техасской школе, одновременно призывают США обеспечить в собственной стране защиту таких базовых прав человека, как право на жизнь.

Нед Прайс «Мы можем быть источником смятения, отсутствия веры для наших ближайших друзей и союзников, даже хуже — объектом жалости, а в случае наших соперников и противников это может быть источником злорадства, даже ликования».

По словам представителя Госдепа, сила американского примера «может быть нашим большим преимуществом», но не в данном случае.

Нед Прайс «В такие дни, как сейчас, когда на нас смотрит весь мир, это будет иметь влияние на наше положение в этом мире, и мы это хорошо понимаем».

Напомним, в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона говорится о том, что Франция разделяет «шок и боль американского народа», а также «гнев» тех, кто борется за прекращение насилия в США. Похожая тональность звучит и в соболезнованиях лидеров других стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы, произошедшей в начальной школе в американском штате Техас, погиб 21 человек и ещё 17 получили ранения. В числе убитых — 19 детей в возрасте от 7 до 10 лет.