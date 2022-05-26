Мехико, , 01:05 — REGNUM По меньшей мере шестеро человек стали жертвами падения автобуса в овраг в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, 25 мая сообщила в своем микроблоге Национальная гвардия Мексики.

Дорога CT M

В салоне транспортного средства ехали мигранты из стран Центральной Америки, которые могли направляться к границе Мексики с США. В результате ДТП еще 15 человек пострадали.

Часть из них, включая двоих детей, пришлось госпитализировать. Для транспортировки пострадавших в медучреждения были привлечены вертолет и автомобили скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в штате Халиско в Мексике автобус с сельскохозяйственными рабочими врезался в стену, в результате чего погибли 14 человек и 20 получили травмы.

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