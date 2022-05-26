Бузова собирается представить Армению на «Евровидении» в 2023 году
Москва, 26 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Российская певица Ольга Бузова хочет представлять Армению на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2023 году. Об этом пишет портал «Культуромания» 25 мая.
(сс) Okras
Ольга Бузова
По словам артистки, она планирует выступить на «Евровидении» в 2023 году, но из-за отстранения России от участия, готова сделать это от Армении. Также Бузова заверила, что обязательно примет участие в престижном конкурсе: «С таким талантом, с такой харизмой это обязательно в моей жизни произойдет».
Напомним, что в 2022 году «Евровидение» прошло в итальянском Турине. Победу на конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra.