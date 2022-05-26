Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Мировая экономическая система может войти в рецессию из-за ситуации вокруг Украины, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 25 мая в ходе своей речи в фонде торговой палаты США.

Дэвид Малпасс Franz Mahr

По его словам, такой процесс неизбежен, если учитывать текущее изменение мирового ВВП, который существенно пострадает в случае спада глобальной экономики. Малпасс считает, что воздействие рецессии на экономические показатели будет «очень негативным».

Глава банка отметил, что «плохая» ситуация сложится в первую очередь для России и Украины, однако ее последствия затронут и весь остальной мир. В пример он привел Ливан, который пострадает от перебоев с поставками зерна, поскольку не имеет собственных запасов. Малпасс также добавил, что по причине сокращения поставок энергоносителей из России с «существенным замедлением» экономики столкнутся и европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика по итогам 2022–2023 годов продолжит падение из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины.

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