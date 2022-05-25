Милан, Италия, 26 мая, 2022, 00:43 — ИА Регнум. История проекта «Суперлига» закончилась, заявил 25 мая глава УЕФА Александер Чеферин.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На стороне футбольных властей Европы — и юридическая, и моральная правота, полагает он.

У потенциальных участников «Суперлиги» есть возможность собрать любой новый турнир, покинув при этом все турниры под эгидой УЕФА, иных вариантов нет и не будет, отметил Чеферин.