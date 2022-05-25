Рим, 26 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Предложение итальянских леволибералов отменить пособия по гражданству (по бедности) — цинично, заявил 25 мая лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM Джузеппе Конте

В стране 10 миллионов бедных, в случае прекращения выплаты указанных пособий вполне вероятна «социальная война», отметил он.

Учитывая, что те же политические силы, которые призывают к отмене выплаты пособий как «неэффективного» средства поддержки рынка труда, призывают и к увеличению военных расходов, фактически либералы предлагают забрать деньги у бедных и на эти деньги купить оружие, полагает Конте.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.

О намерении начать сбор подписей за отмену выплаты указанного пособия ранее заявил экс-премьер Италии Маттео Ренци.