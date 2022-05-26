Бергамо, Италия, , 00:29 — REGNUM Одно из наиболее влиятельных изданий Италии — Corriere della Sera 25 июня воскресило на своих страницах историю о «русских шпионах» под маской антикоронавирусной помощи Италии весной 2020 года.

Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо Минобороны России

Тогда, в первую волну коронавируса, Россия сама предложила Италии помощь, в страну прилетели российские военные медики. Ни одна из западных стран никакой помощи Риму не оказала.

В том же году на страницах проамериканских либеральных изданий появилась версия о том, что под видом врачей в Италию приехали шпионы.

В новой интерпретации уточняются некоторые детали: три шпионки якобы получили доступ к компьютерной системе инфекционного госпиталя «Спалландзани» и возможно получили информацию, которой Москва теперь может шантажировать Рим.