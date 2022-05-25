Вашингтон, 26 мая, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту 59 коммерческих спутников в рамках миссии Transporter-5, сообщается на сайте организации.

U.S. Air Force Старт ракеты Falcon 9

Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), и через полтора часа после запуска от ракеты отделилась вся полезная нагрузка, которая включает микроспутники и другие аппараты.

Кроме того, спустя девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя, которую использовали уже семь раз, приземлилась на стартовой площадке в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая перспективный космический корабль Starliner американской компании Boeing отстыковался от Международной космической станцией (МКС). Аппарат совершает второй тестовый полет.