Рим, 26 мая, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Депутат парламента Италии от популистского «Движения 5 звезд» Клаудио Коминарди опубликовал коллаж, на котором премьер-министр страны Марио Драги изображен в виде собаки, которую выгуливает на поводке президент США Джо Байден.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Никаких пояснений к представленному произведению не последовало, потому наблюдатели обмениваются мнениями, что именно имел в виду автор (отказавшийся от комментариев) — политическую подчиненность Рима Вашингтону или нечто иное.

Публикация вызвала множество негативных комментариев, их авторы (в том числе однопартийцы Коминарди) сочли коллаж неуместным и оскорбительным. Публикация актуализировала разговоры о возможном выходе популистов из правящей коалиции и объявлении досрочных выборов.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.