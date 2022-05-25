Милан, Италия, 26 мая, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Если предприниматель Джордж Сорос что-то советует политикам, значит, поступить надо с точностью до наоборот, заявил 25 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Governo.it Маттео Сальвини

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Так он прокомментировал обращение Сороса к премьер-министру Италии Марио Драги, в котором он призвал Драги смелее отказываться от российского газа, поскольку позиции у ЕС (с трубопроводами) сильнее, чем у России (с газом).

«Пусть Сорос сходит поговорить с тысячами рабочих, которых уволят через минуту после того, как российский газ перестанет поступать в Италию», — предложил Сальвини.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%.

Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России, в среднесрочной перспективе — полностью отказаться от российского газа. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.