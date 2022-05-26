Милан, Италия, , 00:01 — REGNUM Миланская прокуратура попросила суд лишить Сильвио Берлускони свободы на шесть лет за подкуп свидетелей.

Сильвио Берлускони Agência Brasil

Кроме того, предлагается оштрафовать экс-премьера страны на 10 млн евро.

По версии прокуратуры, Берлускони подкупил свидетелей в ходе другого процесса, где он выступал в качестве обвиняемого — по делу об использовании «услуг» несовершеннолетних проституток. По указанному делу Берлускони был оправдан.

Адвокаты 85-летнего политика убеждены, что новые обвинения бездоказательны и Берлускони также будет оправдан.