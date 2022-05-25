Наманган, Узбекистан, , 23:55 — REGNUM Руководство узбекского города Намангана подарит столице Киргизии 500 тысяч цветов. Договорённость об этом достигнута в ходе посещения мэром Бишкека Эмилбеком Абдыкадыровым 61-го Международного фестиваля цветов.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В муниципалитете отмечают, что цветы посадят 100 специалистов-озеленителей, которые тоже прибудут в киргизскую столицу из Узбекистана.

Также стало известно о том, что власти Бишкека и Намангана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства, в рамках которого представители обоих городов будут регулярно направлять делегации друг к другу и обмениваться опытом по озеленению мегаполисов.

Напомним, что Международный фестиваль цветов ежегодно проходит в узбекском городе Намангане с 1961 года и демонстрирует богатство цветочной культуры Узбекистана. Отметим, что в этом году гости этого мероприятия смогли воочию ознакомиться с более чем 60 тысячами видов цветов.