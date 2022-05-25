Лондон, , 23:54 — REGNUM Студия Hello Games выпустила обновление к No Man’s Sky, в рамках которого разработчики предложили геймерам отправиться в новую экспедицию (внутриигровое событие, которое периодически проводят авторы игры). Об этом 25 мая сообщает портал Eurogamer.

No Man's Sky Blake Patterson

Отметим, в этом обновлении под названием «Левиафан» (Leviathan) Hello Games выполнила давнюю просьбу преданных фанатов игры — она добавили в No Man’s Sky гигантских «космических китов». Что касается новой экспедиции, то на этот раз разработчики подошли к её реализации весьма оригинально. Она выполнена в духе «рогаликов» (игр в жанре roguelike), т.е. у геймеров есть только одна «жизнь» и каждый раз, когда они умирают, прогресс прохождения экспедиции обнуляется. Сюжетно разработчики объяснили это тем, что персонажи игроков попали во временную петлю.

Напомним, в апреле 2022 года глава студии Hello Games Шон Мюррей заявил, что его новая игра будет очень амбициозной и не менее масштабной, чем No Man’s Sky. Он отметил, что её разработка казалась бы невозможной даже в случае, если бы над реализацией проекта работали более тысячи человек.

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