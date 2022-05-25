Минск, , 23:52 — REGNUM С точки зрения международного права и исторической практики Белоруссия не является и не являлась оккупированной страной только из-за того, что её территория использовалась для спецоперации России на Украине и в Донбассе. Об этом 25 мая заявил белорусский политический аналитик Артём Шрайбман в эфире YouTube-канала «Зеркало».

Белорусская оппозиция Cesco

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"Российские войска не устанавливали свою администрацию, не заменяли собой белорусские государственные органы, которые никуда не испарялись, а продолжали осуществлять свои функции, лишь временно предоставив некоторые участки своей территории (железные дороги, аэродромы), топливо и людей в пользование российской армии», — пояснил аналитик.

Шрайбман отметил, что никакого другого международно признанного правительства Белоруссии, кроме заседающего в Минске, нет. Назначенные Лукашенко чиновники участвуют в работе международных организаций, голосуют в ООН, белорусских послов принимают во всех государствах мира.

Как сообщалоИА REGNUM, белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская и Павел Латушко добиваются от Запада признания Белоруссии «оккупированной страной» на основании того, что белорусская территория использовалась Россией в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе.